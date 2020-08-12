Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:17

Рыбак-любитель выловил сома длиной 2,5 метра в окрестностях Парижа

за рубежом животные

Фото: ТАСС/picture alliance /Arco Images G/Frei, H.

Рыбак-любитель во Франции выловил из реки Сена в окрестностях Парижа гигантского сома. Рыба обладала телом длиной 2,5 метра, сообщает РИА Новости.

29-летний специалист по логистике Жоффре Кулло рыбачил на участке реки между коммунами Шуази-ле-Руа и Альфорвиль. Чтобы вытащить сома, ему потребовалось около 20 минут.

После того, как рыбак вытащил добычу на берег (потребовалась даже помощь двоих друзей), сома измерили. Его точная длина составила 2,43 метра, а вес – около 90 килограммов.

После измерений рыбу отпустили. Кулло мотивировал свое решение тем, что сомов не стоит употреблять в пищу – они питаются мертвой рыбой и накапливают в организме некоторые вредные металлы.

Отдыхающие на Сахалине накануне, 11 августа, после шторма нашли на берегу тушу неизвестного существа. По предварительным оценкам экспертов, из моря выбросило плавуна или клювокрыла.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать