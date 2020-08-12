Рыбак-любитель выловил сома длиной 2,5 метра в окрестностях Парижа

17:17
Фото: ТАСС/picture alliance /Arco Images G/Frei, H.
Рыбак-любитель во Франции выловил из реки Сена в окрестностях Парижа гигантского сома. Рыба обладала телом длиной 2,5 метра, сообщает РИА Новости.
29-летний специалист по логистике Жоффре Кулло рыбачил на участке реки между коммунами Шуази-ле-Руа и Альфорвиль. Чтобы вытащить сома, ему потребовалось около 20 минут.
После того, как рыбак вытащил добычу на берег (потребовалась даже помощь двоих друзей), сома измерили. Его точная длина составила 2,43 метра, а вес – около 90 килограммов.
После измерений рыбу отпустили. Кулло мотивировал свое решение тем, что сомов не стоит употреблять в пищу – они питаются мертвой рыбой и накапливают в организме некоторые вредные металлы.
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