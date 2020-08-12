Американка чуть не попала в пасть акуле, празднуя день рождения

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Акула чуть не укусила жительницу США, когда та праздновала день рождения на яхте одного из друзей, сообщает New York Post.

Инцидент произошел на Багамских островах. Гогда Исо Мачадо спустилась с надувной горки в открытое море, оказалось, что у спуска ее поджидала акула длиной около 2,5 метра.

На видео, снятом гостями вечеринки, слышно, как сын американки говорит ей, чтобы она не пугалась хищника. Затем женщину поспешили вытащить из воды.

Американка столкнулась с усатой акулой-нянькой. В большинстве случаев они неопасны для людей, тем не менее зарегистрировано несколько нападений на человека.

Ранее рыбаки судна "Бухта Наталии" выловили голубого тунца весом 184 килограмма в районе Общий тунцовый улов судна составил чуть больше 2,5 тонны, всего на борт подняли 13 голубых тунцов.