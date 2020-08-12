Американка чуть не попала в пасть акуле, празднуя день рождения

16:19
Фото: youtube.com/Jam Press
Акула чуть не укусила жительницу США, когда та праздновала день рождения на яхте одного из друзей, сообщает New York Post.
Инцидент произошел на Багамских островах. Гогда Исо Мачадо спустилась с надувной горки в открытое море, оказалось, что у спуска ее поджидала акула длиной около 2,5 метра.
На видео, снятом гостями вечеринки, слышно, как сын американки говорит ей, чтобы она не пугалась хищника. Затем женщину поспешили вытащить из воды.
Американка столкнулась с усатой акулой-нянькой. В большинстве случаев они неопасны для людей, тем не менее зарегистрировано несколько нападений на человека.
Ранее рыбаки судна "Бухта Наталии" выловили голубого тунца весом 184 килограмма в районе Общий тунцовый улов судна составил чуть больше 2,5 тонны, всего на борт подняли 13 голубых тунцов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: