Рыбаки на Курилах поймали 184-килограммового тунца

Фото: соцсети

Рыбаки судна "Бухта Наталии" выловили голубого тунца весом 184 килограмма в районе Южных Курил, сообщает "Экспресс газета".

Общий тунцовый улов судна составил чуть больше 2,5 тонны, всего на борт подняли 13 голубых тунцов. Привезенная в порт рыба попала в трал у Южных Курил, ее успешно выгрузили на хранение в холодильник.

Ранее в устье реки Красногорки на Сахалине рыбаки достали из воды на берег большую акулу. По их словам, вес улова составил порядка 100 килограммов.

Выловить акулу удалось благодаря обычному спиннингу, рассказали рыболовы. При этом некоторые комментаторы в Сети допустили, что показанные кадры являются фейковыми, поскольку настолько тяжелую рыбу поймать таким образом невозможно.