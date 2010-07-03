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Фото: vk.com/rentvchannel
К берегам России впервые приплыл сельдяной король. Гигантскую рыбу поймали жители Приморского края, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Отец с сыном наткнулись на необычного морского обитателя на берегу косы Назимова в районе Славянки. Сельдяного короля также называют рыба-ремень, так как ее длина может достигать девяти метров, а вес – 250 килограммов. Отмечается, что гигант обитает в теплых и умеренных водах Мирового океана.
Как рассказала местная жительница, огромную рыбу саму прибило к берегу, где ее и вытащили за хвост. Сфотографировавшись с сельдяным королем, люди отпустили гиганта обратно в воду.
Ранее сообщалось, что в Дарвиновском музее в Москве посетители могут увидеть чучело гигантской рыбы арапаймы. Уникальный экспонат украсил выставку "О рыбаках и рыбке", которая проходит в музее с 30 июля по 25 августа. По словам специалистов, арапайма родом из Южной Америки. Она известна как одна из самых крупных пресноводных рыб в мире: весит до 200 килограммов, а в длину достигает трех метров. Чучело рыбы-гиганта выполнили по инновационной технологии, которую использовали в таксидермической практике музея впервые.
А самую полезную в мире рыбу обнаружили в Сибири. Ей оказался боганидский голец, который обитает в арктической зоне. По словам ученых, особенность этой рыбы – рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
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