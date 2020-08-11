На Сахалине нашли тушу неизвестного существа

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Отдыхающие на Сахалине после шторма нашли на берегу тушу неизвестного существа. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации местного СМИ "Сахалин и Курилы", неопознанный организм достигал нескольких метров в длину. Очевидцы заявили, что нашли тушу на побережье Долинского района.

Находкой заинтересовались ученые из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Эксперты выдвинули несколько версий происхождения существа.

"Предположительно, это плавун или клюворыл. Они обитают на глубине у берегов Сахалина, но выбрасывает их не часто", – заявили во ВНИРО.

По словам специалистов, для более точного определения необходимы измерения и пробы на месте.

Сотрудники заповедника "Командорский" в июле обнаружили на побережье острова Беринга редкую морскую рыбу – бесчешуйного большеголового алепизавра. Этот вид характеризуется наличием больших клыков в пасти.

