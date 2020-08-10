Таинственное "судно" нашли у берегов Антарктиды

Фото: youtube.com/MrBB333

Пользователи Сети нашли на спутниковой карте Google "122-метровый корабль". Неопознанный объект находится в 160 километрах от берегов Антарктиды, как сообщает "Газета.ру".

За судно приняли огромную глыбу льда, которая похожа на корабль по форме. Один из пользователей разместил историю о необычной находке на YouTube и ролик получил вирусный охват.

"Ледяной корабль, если его можно так назвать, – это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды", – заявил автор.

В комментариях к видео активно начали обсуждать происхождение "корабля" и строить догадки, что скрывается подо льдом – секретный корабль нацистов или остаток древней цивилизации.

