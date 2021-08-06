Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с дождем ожидается в Москве и Московской области в пятницу, 6 августа. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Наиболее сильные осадки придутся на послеобеденные часы. Дожди местами будут сопровождать грозы, при которых не исключены порывы ветра до 12–15 метров в секунду", – рассказали синоптики.

Температура воздуха в столице будет держаться на уровне 19–21 градуса тепла. В Подмосковье ожидается чуть более теплый температурный фон – до 22 градусов тепла.

По данным метеорологов, атмосферное давление сохранится в пределах нормы. Вместе с тем ожидается повышенная влажность воздуха и сниженная насыщенность его кислородом.

Ранее Гидрометцентр России предупредил жителей столицы о дождях, грозах и сильном ветре. По оценкам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

