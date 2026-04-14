Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников к мобилизации. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал "Пул первого".

По словам белорусского лидера, следует сделать все возможное, чтобы страна "пережила это сложное и непонятное время".

"Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Работаем, чтобы жить", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что фраза "работаем, чтобы жить" должна стать лозунгом для каждого гражданина страны.

Ранее Лукашенко рассказал военным, что суть его "диктатуры" в том, что он не допускает заигрывания с подчиненными. По его словам, подчиненные сами должны решать, хорошо это или плохо.

Президент Белоруссии предложил определиться с этим, когда будут президентские выборы. Он также подчеркнул, что "врать не позволит".