Новости

Новости

14 апреля, 17:45

Политика

Польский депутат Беркович принес в сейм флаг Израиля со свастикой

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jakub Porzycki

Польский депутат Конрад Беркович из ультраправой фракции "Конфедерации" пришел на заседание сейма с флагом Израиля со свастикой, сообщает RT со ссылкой на YouTube-канал парламента.

На флаге нацистская свастика была изображена в центре вместо звезды Давида. Беркович, выступая с трибуны, заявил, что Израиль в настоящий момент "совершает геноцид с особой жестокостью".

"Израиль – это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так", – подчеркнул он.

Депутат объяснил свою акцию действиями Израиля против Ливана, Ирана и в секторе Газа.

Ранее турецкие прокуроры потребовали назначить пожизненное заключение израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. До этого он был заочно арестован по обвинению в геноциде и иных преступлениях.

Обвинительные заключения направлены в 10-й суд Стамбула. В них указано, что к 1 102–4 596 годам тюрьмы должны быть приговорены 35 обвиняемых, в том числе Нетаньяху, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и другие.

