Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 17:44

Мэр Москвы

Собянин принял участие в стратегической сессии по обеспечению экономики кадрами

Фото: пресс-служба правительства Российской Федерации

Сергей Собянин принял участие в стратегической сессии по вопросам обеспечения российской экономики кадрами, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Глава кабмина напомнил участникам встречи о сформированном в 2025 году семилетнем прогнозе, который показал, что российским компаниям необходимы сотрудники технической направленности. Это в том числе литейщики, электромеханики и сварщики. Также очень большой спрос существует на операторов установок и машин.

При составлении прогноза специалисты изучали данные сотен тысяч российских предприятий, рассказал Мишустин. По его словам, именно с учетом этой информации необходимо создавать систему подготовки кадров во всех регионах страны.

Он вспомнил и слова Владимира Путина о необходимости направить профессиональное образование на решение современных вызовов. Поэтому важно дополнить программы и методики обучения, а также переподготовки педагогов.

Председатель правительства отметил, что сейчас во всех регионах появляется единая модель профориентации старшеклассников, которая в прошлом году охватила уже свыше 8,5 миллиона подростков. Школы помогают учащимся найти свой путь, направляя их в колледжи, после которых они уже поступают в университеты и находят работу.

Также в России появились и перечни профессиональных образовательных учреждений, благодаря которым студенты могут узнать об уровне трудоустройства и будущих возможностях. В списках содержится информация о 200 самых необходимых для страны профессиях.

Мишустин подчеркнул, что программы образования и профстандарты важно сделать адаптивными и гибкими. Колледжи, вузы и центры занятости начали сотрудничать, чтобы у них была возможность вместе подстроиться под запросы работодателей.

Ранее стало известно, что в Москве отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние три года. Осваивать наиболее востребованные специальности горожане могут в центре "Профессии будущего". После прохождения образовательных программ они увеличивают свой доход на 50%.

Мишустин призвал учитывать развитие технологий ИИ при подготовке кадров

Читайте также


мэр Москвыэкономика

Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика