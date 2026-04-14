Собянин принял участие в стратегической сессии по обеспечению экономики кадрами

Сергей Собянин принял участие в стратегической сессии по вопросам обеспечения российской экономики кадрами, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Глава кабмина напомнил участникам встречи о сформированном в 2025 году семилетнем прогнозе, который показал, что российским компаниям необходимы сотрудники технической направленности. Это в том числе литейщики, электромеханики и сварщики. Также очень большой спрос существует на операторов установок и машин.

При составлении прогноза специалисты изучали данные сотен тысяч российских предприятий, рассказал Мишустин. По его словам, именно с учетом этой информации необходимо создавать систему подготовки кадров во всех регионах страны.

Он вспомнил и слова Владимира Путина о необходимости направить профессиональное образование на решение современных вызовов. Поэтому важно дополнить программы и методики обучения, а также переподготовки педагогов.

Председатель правительства отметил, что сейчас во всех регионах появляется единая модель профориентации старшеклассников, которая в прошлом году охватила уже свыше 8,5 миллиона подростков. Школы помогают учащимся найти свой путь, направляя их в колледжи, после которых они уже поступают в университеты и находят работу.

Также в России появились и перечни профессиональных образовательных учреждений, благодаря которым студенты могут узнать об уровне трудоустройства и будущих возможностях. В списках содержится информация о 200 самых необходимых для страны профессиях.

Мишустин подчеркнул, что программы образования и профстандарты важно сделать адаптивными и гибкими. Колледжи, вузы и центры занятости начали сотрудничать, чтобы у них была возможность вместе подстроиться под запросы работодателей.

Ранее стало известно, что в Москве отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние три года. Осваивать наиболее востребованные специальности горожане могут в центре "Профессии будущего". После прохождения образовательных программ они увеличивают свой доход на 50%.