13 апреля, 13:20

Общество

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Москве 17 апреля

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Москве в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, мероприятие можно будет посетить на 5 площадках городской службы занятости, в том числе и в недавно открывшемся центре практического обучения "Профессии будущего" в районе Печатники.

Как отметила Ракова, ярмарка предлагает свыше 3,5 тысячи вакансий более чем от 160 крупных компаний из разных отраслей экономики. Соискателям будут доступны профориентационное тестирование и советы от специалистов. Кроме того, они смогут лично пообщаться со многими работодателями.

В среду, 15 апреля, в центре "Профессии будущего" мероприятие откроет фестиваль трудоустройства в атомной отрасли. Там будет присутствовать в том числе и "Росатом".

Особое внимание уделят ветеранам СВО и их близким. Для них подготовили специализированный фестиваль вакансий, который состоится в четверг, 16 апреля, в Печатниках. Там можно будет рассмотреть предложения в сферах ЖКХ, транспорта, строительства, безопасности и промышленности. Все желающие пройдут тестирование, проконсультируются у карьерного наставника и примут участие в мастер-классах.

В пятницу, 17 апреля, пройдет главный день ярмарки, где на площадке в Печатниках будут присутствовать 35 работодателей. Карьерные наставники расскажут соискателям о грамотном составлении резюме и подготовке к собеседованию. Помимо этого, участники смогут выбрать любую из 75 предложенных образовательных программ.

Также гости узнают о том, как можно совместить хобби с профессией, и поучаствуют в интерактивной программе "Разрушение стереотипов о рабочих профессиях". Интересным станет и тест-драйв на профессиональных симуляторах общественного транспорта.

В этот же день порядка 50 работодателей будут ждать посетителей в центре "Профессии будущего" на улице Щепкина. Раскрыть потенциал участников помогут нейротрекер и мастер-классы по самопрезентации и формированию гибких навыков.

Ранее в Москве открылся набор на новую обучающую онлайн-программу "Карьерный импульс". С ее помощью москвичи смогут структурировать свой опыт и навыки так, чтобы они соответствовали актуальным запросам городских компаний, а предприятия – легче находить сотрудников под конкретные задачи.

