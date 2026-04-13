Собянин рассказал, как Москва помогает будущим специалистам строительной отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Москва активно реализует студенческие проекты, которые помогают будущим проектировщикам, архитекторам и другим специалистам начать карьеру. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Например, для будущих архитекторов каждый год проходит фестиваль "Открытый город", рассказал мэр. В 2026 году мероприятие станет уже 11-м. Он дает возможность молодым людям в дальнейшем развивать свои идеи в реальных проектах.

С 2024 года особое внимание участники фестиваля уделяют проектам для детей. Школьники, например, вместе с наставниками проектируют зоны отдыха и медиатеки для своих учебных заведений.

После создания проекта свои работы учащиеся столичных школ представляют на престижных площадках вроде Гостиного Двора. Одной из самых интересных разработок стал сад-гамак, рассказал Собянин. Юные архитекторы спроектировали школьную зону отдыха с гамаками и растениями.

Еще одна команда школьников создала проект медиатеки по мотивам станции метро "Новослободская". Там ребята предложили разместить модульную мебель и "лебедку" для перемещения объектов, а также выставочную зону и гамаки для спокойного отдыха между уроками.

Был придуман и проект коворкинга "В облаках", добавил градоначальник. Школьники спроектировали место для занятий, игр и общения в большим столом в виде облака, качелями и подвесными светильниками.

Также в фестивале принимают участие студенты более чем 20 столичных вузов, в том числе МГТУ им. Баумана, МГСУ, МАРХИ, Школы дизайна РАНХиГС. Тысячи молодых людей каждый год работают с мастерами своего дела и представляют проекты объектов городской инфраструктуры.

Лучшие работы можно увидеть в Музее архитектуры имени А. В. Щусева. Одним из самых интересных стал проект "Световая инклюзия", направленный на то, чтобы сделать вечернюю Москву более безопасной и комфортной для горожан с особенностями здоровья.

Некоторые работы впоследствии используются в реальных городских проектах, отметил мэр. В 2019 году студенты и архитектурные бюро представили методичку по работе с памятниками архитектуры, которую одобрил столичный департамент культурного наследия. А в 2023-м были разработаны идеи воркшопа о гибридных образовательных пространствах, согласно которым, школьной спортивной инфраструктурой смогут пользоваться все жители района.

Рассказал Собянин и о практиках. Например, студенты 23 вузов могут попрактиковаться в столичном департаменте городского имущества. В прошлом году это удалось 270 будущим специалистам.

Такая работа проводится и в подведомственных организациях. "МосгорБТИ" предлагает попрактиковаться студентам направлений "прикладная геодезия", "землеустройство и кадастры", "архитектура" и "геодезия и дистанционное зондирование".

При этом студентов включают в реальные рабочие процессы. Они сверяют параметры помещений, проводят обмеры объектов недвижимости, составляют чертежи участков местности. Лучшие практиканты могут быть приняты на работу.

Проект "Открытый город" подойдет тем, кто уже готов к работе. Благодаря конкурсу выпускники строительных специальностей находят первое рабочее место, а застройщики – новых молодых сотрудников. Всего есть три этапа отбора, которые включают видеовизитку, онлайн-курс и решение задач перед жюри.

Участвовать в конкурсе могут все желающие, в том числе и студенты, и специалисты. В 2025 году из 300 кандидатов финалистами стали 80 человек.

Также Москва проводит дни карьеры, где можно пройти быстрое собеседование, и крупные слеты молодых специалистов. В 2026-м слет посвятят 70-летию Дня строителя. Участников ждут интересные квизы и квесты, позволяющие найти единомышленников.

Ранее стартовал прием заявок на первый открытый конкурс "Новый образ" для молодых проектировщиков. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, проект поможет начинающим дизайнерам и архитекторам проявить свои способности.

