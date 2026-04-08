Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 16:02

Город

Москва перейдет на цифровое проектирование новых объектов к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица перейдет на проектирование всех новых объектов в цифровом формате к концу 2026 года, заявил Москве 24 заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Порядка 40% объектов, которые мы сейчас строим, проектируются с использованием цифровых моделей. Думаю, что все те объекты, которые мы будем начинать строить уже с конца этого года и далее, будем проектировать в цифровых моделях", – отметил вице-мэр.

При возведении объектов метро такие технологии применяются уже в полном объеме. По словам Ефимова, цифровые модели позволяют существенно ускорить проектирование и повысить качество за счет выявления ошибок на ранних стадиях.

Например, при проектировании Бирюлевской линии метро специалисты применяют информационное моделирование. Перед строительством архитекторы создают цифровые информационные модели, которые повышают эффективность работ и уменьшают сроки их выполнения.

Ранее Владимир Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Кроме того, Москва является регионом – лидером по внедрению цифровых технологий в медицине.

городстроительствоэксклюзив

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика