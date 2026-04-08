Москва перейдет на цифровое проектирование новых объектов к концу года

Столица перейдет на проектирование всех новых объектов в цифровом формате к концу 2026 года, заявил Москве 24 заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Порядка 40% объектов, которые мы сейчас строим, проектируются с использованием цифровых моделей. Думаю, что все те объекты, которые мы будем начинать строить уже с конца этого года и далее, будем проектировать в цифровых моделях", – отметил вице-мэр.

При возведении объектов метро такие технологии применяются уже в полном объеме. По словам Ефимова, цифровые модели позволяют существенно ускорить проектирование и повысить качество за счет выявления ошибок на ранних стадиях.

Например, при проектировании Бирюлевской линии метро специалисты применяют информационное моделирование. Перед строительством архитекторы создают цифровые информационные модели, которые повышают эффективность работ и уменьшают сроки их выполнения.

Ранее Владимир Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Кроме того, Москва является регионом – лидером по внедрению цифровых технологий в медицине.

