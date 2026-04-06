Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 14:56

Мэр Москвы

Собянин заявил о планах создания инновационного IТ-колледжа на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Филевский парк появится инновационный IТ-колледж, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что колледж примет 8 тысяч студентов, которые станут специалистами по ключевым направлениям отрасли, например, разработка ПО, технологии интернета вещей, кибербезопасность и многие другие. При этом в обучении будут участвовать компании-партнеры, лидеры российской IТ-сферы.

"Студенты смогут освоить полный цикл внедрения интеллектуальных решений: от проектирования и настройки до эксплуатации, управления и обеспечения кибербезопасности", – подчеркнул Собянин.

Здание будет сделано энергоэффективным, а его визуальная концепция уже согласована. В настоящий момент специалисты занимаются проектированием. Будут предусмотрены "гибкие" пространства, которые можно адаптировать под разные форматы обучения, например, лекции, практикумы, проектные сессии и хакатоны. Это даст возможность сделать образовательный процесс более динамичным.

Также в колледже будут созданы междисциплинарные лаборатории и полигоны. Речь идет о моделировании городской среды, управлении транспортом, цифровизации социального комплекса и о многом другом.

Ранее в районе Богородское возвели школу на 600 мест. В ней сделали универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, медблок и спортзал.

Помимо этого, в здании предусмотрено разделение потоков, чтобы младшеклассники и ученики средних и старших классов имели разные входы и блоки.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика