В московских колледжах откроют три новых IТ-направления

В колледжах Москвы в новом учебном году появятся три новых направления подготовки в сфере информационных технологий. Студенты смогут изучать разработку и управление программным обеспечением, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем, а также интеграцию решений с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, сегодня в IТ-колледжах обучаются почти 23 тысячи студентов, а интерес к таким специальностям продолжает расти. Она отметила, что в 2025 году на первый курс поступили около 8 тысяч человек, что на 10% больше, чем годом ранее. Обучение ведется по 12 востребованным направлениям, включая разработку игр, технологии дополненной и виртуальной реальности и квантовые коммуникации.

Ключевым принципом подготовки остается сотрудничество с бизнесом. Уже более 300 IТ-компаний участвуют в разработке учебных программ, оснащении лабораторий и оценке знаний студентов. Также они предоставляют площадки для практики и стажировок с возможностью дальнейшего трудоустройства.

В образовательный процесс внедряются и новые форматы. Студенты колледжа "ИТ.Москва" получили доступ к дополнительным программам по Python-разработке, анализу данных и системному администрированию, где решают реальные кейсы и получают сертификаты. Кроме того, для учащихся проводят хакатоны и соревнования по кибербезопасности с участием предприятий московского транспорта.

Параллельно сотни педагогов проходят обучение современным цифровым инструментам, включая нейросети, языки программирования и DevOps-практики.

Для практической подготовки модернизируют инфраструктуру – за последние годы обновлено более 360 лабораторий, включая площадки для работы с большими данными, мобильной разработкой, AR/VR и квантовыми технологиями.

В перспективе в Москве планируют создать флагманский IТ-колледж с междисциплинарными лабораториями и технопарком, где будут готовить специалистов по ключевым направлениям цифровой экономики.

Между тем число IT-кружков, работающих в Москве, за последние 5 лет выросло в 3,5 раза. Сейчас в городе функционирует почти 5 тысяч таких организаций. Для детей доступны занятия по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие.