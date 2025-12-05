Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 15:10

Общество

Число IT-кружков для столичных школьников выросло в 3,5 раза за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве работает почти 5 тысяч кружков, посвященных IT-технологиям и мультимедиа. За последние 5 лет их количество увеличилось в 3,5 раза, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице выстроена система дополнительного образования по современным направлениям, чтобы юные горожане, проявляющие интерес к IT, могли изучать эту сферу углубленно для подготовки к поступлению в профильный вуз.

Для ребят доступны кружки по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие. В настоящее время около 87 тысяч детей осваивают современные технологии. При этом в 2020 году IT-кружков было 1,3 тысячи, а учеников в них – чуть более 20 тысяч, подчеркнула Ракова.

В частности, в Московском дворце пионеров проходят занятия по робототехнике, которые посещают почти 1,5 тысячи школьников. Они работают на цифровом оборудовании, создают объемные модели в специальных приложениях и программируют мобильных роботов. В процессе обучения ребята осваивают проектирование, прототипирование, цифровую электронику и технологии искусственного интеллекта.

Секция по 3D-моделированию доступна в центре детского и юношеского творчества "Бибирево". Ее воспитанники создают трехмерные объекты и сложные сцены с нуля, осваивают инструменты для моделирования и анимации.

В центре детского творчества "Строгино" проводятся занятия по аддитивным технологиям. Дети создают виртуальные модели, на основе которых потом делают объемные изделия. Им доступен полный цикл – от эскиза до 3D-печати.

Лаборатория графического дизайна работает во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошево". Там ребята изучают инструменты, создают проекты, разрабатывают композицию, иллюстрации и брендинг.

Тем временем дети участников СВО могут заниматься в 220 бесплатных секциях и кружках в Зеленоградском административном округе. Для ребят доступны как творческие мастерские и танцевальные студии, так и спортивные кружки. Занятия проводятся в отделениях Объединения культурных и досуговых центров.

Количество IT-кружков в Москве выросло более чем в 3,5 раза

Читайте также


образованиеобществотехнологиигород

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика