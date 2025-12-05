Число IT-кружков для столичных школьников выросло в 3,5 раза за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве работает почти 5 тысяч кружков, посвященных IT-технологиям и мультимедиа. За последние 5 лет их количество увеличилось в 3,5 раза, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице выстроена система дополнительного образования по современным направлениям, чтобы юные горожане, проявляющие интерес к IT, могли изучать эту сферу углубленно для подготовки к поступлению в профильный вуз.

Для ребят доступны кружки по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие. В настоящее время около 87 тысяч детей осваивают современные технологии. При этом в 2020 году IT-кружков было 1,3 тысячи, а учеников в них – чуть более 20 тысяч, подчеркнула Ракова.

В частности, в Московском дворце пионеров проходят занятия по робототехнике, которые посещают почти 1,5 тысячи школьников. Они работают на цифровом оборудовании, создают объемные модели в специальных приложениях и программируют мобильных роботов. В процессе обучения ребята осваивают проектирование, прототипирование, цифровую электронику и технологии искусственного интеллекта.

Секция по 3D-моделированию доступна в центре детского и юношеского творчества "Бибирево". Ее воспитанники создают трехмерные объекты и сложные сцены с нуля, осваивают инструменты для моделирования и анимации.

В центре детского творчества "Строгино" проводятся занятия по аддитивным технологиям. Дети создают виртуальные модели, на основе которых потом делают объемные изделия. Им доступен полный цикл – от эскиза до 3D-печати.

Лаборатория графического дизайна работает во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошево". Там ребята изучают инструменты, создают проекты, разрабатывают композицию, иллюстрации и брендинг.

Тем временем дети участников СВО могут заниматься в 220 бесплатных секциях и кружках в Зеленоградском административном округе. Для ребят доступны как творческие мастерские и танцевальные студии, так и спортивные кружки. Занятия проводятся в отделениях Объединения культурных и досуговых центров.