Сергей Собянин рассказал, как развитие МЭШ делает обучение удобнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти столицы продолжают развивать "Московскую электронную школу" (МЭШ), чтобы обучение было еще удобнее. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на платформе МЭШ работает искусственный интеллект, который помогает осваивать сложные темы. Прошлой осенью был запущен сервис "Цифровой учитель" по математике – за это время им уже воспользовались свыше 6,6 миллиона раз.

В феврале также добавили материалы по предмету "Вероятность и статистика". Собянин анонсировал аналогичный тренажер и по английскому языку, который появится уже в скором времени. Система будет анализировать ошибки, учитывать словарный запас и подстраивать задания под уровень ученика.

Кроме того, школьники могут отметить свои увлечения в "Портфолио учащегося", после чего им начнут поступать рекомендации по кружкам и секциям.

"Там же девятиклассникам доступны результаты профориентационного тестирования, а также рекомендованный список востребованных специальностей и колледжей, где можно получить профессию", – добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время МЭШ является одной из крупнейших цифровых образовательных платформ мира, которой пользуются более 3 миллионов москвичей, а ее технологии внедряют в регионах.

Операционную систему "Московской электронной школы" включили в реестр программного обеспечения Минцифры РФ, благодаря чему ее будут использовать при проведении экзаменов в 2025 году. Систему будут применять при проведении основного и тренировочных этапов ОГЭ в компьютерной и письменной формах.

Помимо этого, на платформе МЭШ представлены сервисы для учащихся и их родителей, которые помогают в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Выпускники могут обратиться к сервису "Экзамены", в котором собраны необходимые материалы для сдачи ЕГЭ. За этот учебный год уже свыше 80 тысяч ребят воспользовались им почти 320 тысяч раз.