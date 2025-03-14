14 марта, 07:13Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, как развитие МЭШ делает обучение удобнее
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти столицы продолжают развивать "Московскую электронную школу" (МЭШ), чтобы обучение было еще удобнее. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, на платформе МЭШ работает искусственный интеллект, который помогает осваивать сложные темы. Прошлой осенью был запущен сервис "Цифровой учитель" по математике – за это время им уже воспользовались свыше 6,6 миллиона раз.
В феврале также добавили материалы по предмету "Вероятность и статистика". Собянин анонсировал аналогичный тренажер и по английскому языку, который появится уже в скором времени. Система будет анализировать ошибки, учитывать словарный запас и подстраивать задания под уровень ученика.
Кроме того, школьники могут отметить свои увлечения в "Портфолио учащегося", после чего им начнут поступать рекомендации по кружкам и секциям.
"Там же девятиклассникам доступны результаты профориентационного тестирования, а также рекомендованный список востребованных специальностей и колледжей, где можно получить профессию", – добавил Собянин.
Мэр подчеркнул, что в настоящее время МЭШ является одной из крупнейших цифровых образовательных платформ мира, которой пользуются более 3 миллионов москвичей, а ее технологии внедряют в регионах.
Операционную систему "Московской электронной школы" включили в реестр программного обеспечения Минцифры РФ, благодаря чему ее будут использовать при проведении экзаменов в 2025 году. Систему будут применять при проведении основного и тренировочных этапов ОГЭ в компьютерной и письменной формах.
Помимо этого, на платформе МЭШ представлены сервисы для учащихся и их родителей, которые помогают в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Выпускники могут обратиться к сервису "Экзамены", в котором собраны необходимые материалы для сдачи ЕГЭ. За этот учебный год уже свыше 80 тысяч ребят воспользовались им почти 320 тысяч раз.
Столичные школьники начнут сдавать экзамены на базе операционной системы МЭШ в 2025 году