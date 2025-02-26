Московские школьники могут подготовиться к ЕГЭ с помощью МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

На платформе "Московской электронной школы" (МЭШ) представлены сервисы для учащихся и их родителей, которые помогают в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Московская электронная школа" стала важным помощником столичных школьников в обучении. Платформа включает в себя широкий выбор контента, в том числе для подготовки к выпускным испытаниям, поэтому ребята могут экономить время и быстро находить нужные темы", – подчеркнула пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Выпускники могут обратиться к сервису "Экзамены", в котором собраны необходимые материалы для сдачи ЕГЭ. За этот учебный год уже свыше 80 тысяч ребят воспользовались им почти 320 тысяч раз. В сервисе представлены упражнения по всем предметам и рекомендованные материалы для подготовки, куда входят видеоразборы. Такой формат помогает выпускникам разобраться в сложных темах, исключить распространенные ошибки и повысить уверенность в себе.

В этом году в сервисе сделали уже 424 видеоразбора. В разделе "Подготовка к ЕГЭ-2025" также появился 281 видеоразбор для подготовки к единой городской контрольной работе.

Для закрепления изученного материала в "Экзаменах" доступно почти 1,6 тысячи тестов с автопроверкой. Кроме того, в МЭШ собрано более 100 видеороликов с рекомендациями по распределению времени на ЕГЭ и заполнению бланков.

Вместе с тем в электронном дневнике МЭШ специальными иконками отмечены темы, которые могут встретиться во время экзаменов. Они видны в расписании в карточках уроков.

Более того, в сервисе доступны учебные материалы по математике, разработчиками которых являются специалисты электронной образовательной системы "Гиперматика".

При самостоятельной подготовке школьникам может помочь виртуальная лаборатория "МЭШ Информатика" и онлайн-сервис "Облако знаний", где присутствует 430 тренажеров и 142 варианта заданий.

Выбрать колледж можно в сервисе "Портфолио учащегося". Там содержатся результаты профтестирования и рекомендации карьерных наставников.

При этом МЭШ включили в реестр программного обеспечения Минцифры РФ, благодаря чему ее будут использовать при проведении экзаменов в 2025 году. Систему будут применять при проведении основного и тренировочных этапов ОГЭ в компьютерной и письменной формах. Также она поможет в подготовке печати необходимых материалов, а еще в переводе бланков участников в электронный вид прямо в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

