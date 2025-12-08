"Известия": в России стали массово скупать видеокарты

Фото: depositphotos/soleg

Россияне начали массово скупать впрок видеокарты для ПК, опасаясь роста цен на них на фоне мирового бума искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ретейлеров и торговые площадки.

Например, осенью этого года по сравнению с летом продажи видеокарт на маркетплейсе Wildberries увеличились на 124%. Если сравнивать с прошлогодней осенью, то прирост составил около 400%.

Самое большое увеличение продаж наблюдалось в Санкт-Петербурге – рост оборота превысил 800% по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек на видеокарту в Петербурге также вырос на 21%.

Продажи карт этой осенью выросли в том числе в объединенном ретейлере "М.Видео – Эльдорадо". За первые три квартала 2025 года рост составил 60%.

Эксперты объясняют резкое увеличение продаж видеокарт повышением спроса на функции ИИ. Установленные в видеокарты чипы необходимы для расчетов, на которых базируется работа нейросетей.

Ранее сообщалось, что розничные цены на компьютеры могут вырасти примерно на 10% по отношению к началу IV квартала 2025 года уже со следующего года. Новая партия товаров уже была отправлена в Россию. Ожидается, что они появятся на полках магазинов после новогодних праздников.

Эксперты сходятся во мнении, что рост закупочных цен обусловлен значительным увеличением стоимости оперативной памяти для ПК на мировом рынке.