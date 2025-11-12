Форма поиска по сайту

12 ноября, 15:55

В мире

Около 200 кошек "захватили" криптоферму в Китае

Фото: 123RF.com/olenaukr

Около 200 бездомных кошек "захватили" криптоферму в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает паблик StoryTime в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Животные были привлечены теплом работающих видеокарт. Владелец предприятия не стал выгонять кошек и организовал для них отдельное помещение с теплыми лежанками, но такое решение все равно привело к значительным финансовым потерям.

В материале говорится, что один из сотрудников назвал это "милым и трогательным", однако такие "лежанки" обошлись ферме в "миллионы долларов". Кошки "облюбовали" видеокарты, используемые для майнинга криптовалют и служили источником тепла.

Несмотря на создание специальных условий для животных, их присутствие привело к тому, что снизилась производительность оборудования.

Ранее правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в Ленинградской области, причинившей ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Обыски проводились на железнодорожных станциях Громово и Луговой в Приозерском районе.

Полицейские обнаружили специализированные контейнеры, оборудованные устройствами для майнинга криптовалют.

Под Ярославлем поймали майнеров

Главное

