Фортепиано упало на школьника в Приморье

В Дальнереченске на 11-летнего мальчика во время школьной перемены рухнуло фортепиано. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Приморского края.

Обстоятельства падения музыкального инструмента на ребенка не уточняются. Мальчик получил травмы, ему вызвали скорую медицинскую помощь.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Правоохранители также оценят действия должностных лиц школы по обеспечению безопасности учеников.

