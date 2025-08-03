Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели туристки в Дербенте

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

В Дербенте после смерти туристки возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", сообщает телеграм-канал следственного управление СК России по республике Дагестан.

Проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

О смерти женщины из Йошкар-Олы стало известно ранее. По предварительным данным, она была на экскурсии в Джума-мечети, когда из-за резкого ветра на нее и еще двух женщин упала ветка дерева.

Две женщины были доставлены в больницу, по словам главы города Ханлара Пашабекова, их жизни ничего не угрожает. Он также рассказал, что последняя обрезка деревьев проводилась в 2023 году.

В Дербенте будет проведена тщательная проверка всех зеленых насаждений на объектах массового посещения.

