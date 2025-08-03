Женщина погибла в Дербенте из-за упавшего дерева

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

В Дербенте, республика Дагестан, одна женщина погибла из-за упавшего дерева, передает телеграм-канал СУ СК России по региону.

Предварительно, 3 августа у Джума-мечети на трех женщин упало дерево. Две из них пострадали, их доставили в больницу.

По данному факту Дербентский межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике Дагестан организовал проверку. Будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Глава города Ханлара Пашабеков в своем телеграм-канале рассказал, что ветка старого платана обрушилась в результате сильного порыва ветра, женщины в это время находились на экскурсии.

Погибшая была туристкой из Йошкар-Олы. В ближайшее время в Дербент приедет ее муж. Пашабеков также добавил, что жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает, они получают необходимую помощь.

Кроме того, правительство города ведет тесное взаимодействие с ответственными структурами, в том числе с Махачкалинским лесничеством, которое занимается обслуживанием деревьев Джума-мечети. Последняя обрезка была в 2023 году.

Пашабеков указал на то, что в городе будет проведена тщательная проверка всех зеленых насаждений на объектах массового посещения.

В начале июля в Москве женщина получила травмы из-за дерева. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, из-за чего на проспекте Вернандского дерево упало на москвичку. Врачи смогли оказать ей необходимую помощь.

