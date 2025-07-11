Возбуждено дело о халатности при расселении аварийного общежития Махачкалы

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.

По данным следствия, общежитие на улице Азизова признано аварийным и подлежит сносу. Четвертый этаж здания после пожара полностью разрушен и не пригоден для проживания.

При этом должностные лица администрации не предоставили жильцам общежития новых жилых помещений взамен аварийных и не оказали материальную помощь, нарушив права граждан. В ходе расследования признаны потерпевшими и допрошены 33 человека, которые проживают в указанном здании, говорится в публикации.

В пятницу, 11 июля, правоохранители провели обыски в администрации Махачкалы, МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы" и МКУ "Управление по жилищным вопросам". В результате были изъяты предметы и документы, которые имеют значение для уголовного дела.

Проводится комплекс следственных действий, принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплат семьям, чьи помещения и имущество уничтожены частично или полностью. В ближайшее время руководитель ведомства Дмитрий Беляев проведет личный прием потерпевших.

Ранее в Махачкале с 13-го этажа дома на Гапцахской улице упал лифт с пассажирами. В тот момент в кабине находились женщина с детьми и мужчина. В результате женщине понадобилась помощь врачей, жизни и здоровью других пассажиров ничего не угрожало. По факту случившегося правоохранители организовали проверку.