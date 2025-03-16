Аварийный дом с жильцами обрушился в Калининградской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калининградской области"

В Калининградской области обрушился аварийный дом, в котором находились люди. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в здании со стороны выгоревшей муниципальной квартиры обвалилась стена. Когда же жильцы хотели покинуть дом, в полу между этажами дома образовалась дыра.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В свою очередь, прокурор Гурьевского района Калининградской области Евгений Носов заявил, что ведомство держит на контроле соблюдение прав жителей дома.

Ранее в Белореченске Краснодарского края произошло обрушение дома в ночь на 5 марта. По предварительной версии, взрыв случился в квартире на четвертом этаже, после чего обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Причиной стала детонация газового баллона.

После случившегося из дома были эвакуированы 54 человека, помощь оказывали трем пострадавшим. У одного зафиксировали серьезные ожоги, у второго – ушиб. Еще одному горожанину назначили амбулаторное лечение.