Три человека пострадали при взрыве газа в кубанском Белореченске

Фото: телеграм-канал "Сергей Сидоренко"

Три человека пострадали при взрыве газа в Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

При этом сведений о погибших не поступало.

Многоквартирный дом оказался частично поврежден в Белореченске после хлопка газовоздушной смеси. Обрушилось перекрытие между 4-м и 5-м этажами одного из подъездов. На месте задействованы 67 специалистов и 33 единицы техники МЧС.

Всего из здания были эвакуированы 54 человека, среди которых 12 детей. Для жильцов дома организован пункт временного размещения.

