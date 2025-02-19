Под Тюменью два человека пострадали при взрыве газовой буровой вышки

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В Тюменской области произошел взрыв газовой буровой вышки на Радонежском месторождении, в результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает газета "Известия"

Взрыв прогремел в ночь на вторник, 18 февраля. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, на месторождении неожиданно произошел выброс газа, он загорелся, после чего произошел взрыв. Пострадавшие получили ожоги рук и лица, уточняется в сообщении.

Ранее в Москве произошел взрыв газового баллона. Инцидент случился на Полярной улице в 33-этажном здании. В результате взрыва пострадал один человек.

В этот же день в поселке Вильва Пермского края произошел разрыв котла, в результате которого пострадали два человека. Во время происшествия также была повреждена стена котельной на площади 2 квадратных метра.