Два человека пострадали при разрыве котла в Пермском крае

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В поселке Вильва Пермского края произошел разрыв котла, в результате которого пострадали два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

"В 12:45 (10:45 по московскому времени. – Прим. ред.) <...> поступила информация о том, что на улице Школьной в поселке Вильва Добрянского муниципального округа в результате перегрева котла в здании котельной произошел его разрыв без последующего горения, пострадали два человека", – рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что в результате инцидента была повреждена стена котельной на площади 2 квадратных метра. На месте работают 22 человека и 7 единиц техники, включая 3 человек личного состава и единицу техники от МЧС России.

Ранее хлопок туристического газового баллона произошел в жилом доме в Балашихе. В МЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций не наблюдалось, пожара не последовало. В результате два человека пострадали.