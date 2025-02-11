11 февраля, 12:14Происшествия
Два человека пострадали при разрыве котла в Пермском крае
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В поселке Вильва Пермского края произошел разрыв котла, в результате которого пострадали два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
"В 12:45 (10:45 по московскому времени. – Прим. ред.) <...> поступила информация о том, что на улице Школьной в поселке Вильва Добрянского муниципального округа в результате перегрева котла в здании котельной произошел его разрыв без последующего горения, пострадали два человека", – рассказали в ведомстве.
Там также уточнили, что в результате инцидента была повреждена стена котельной на площади 2 квадратных метра. На месте работают 22 человека и 7 единиц техники, включая 3 человек личного состава и единицу техники от МЧС России.
Ранее хлопок туристического газового баллона произошел в жилом доме в Балашихе. В МЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций не наблюдалось, пожара не последовало. В результате два человека пострадали.
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