Число жертв взрыва газа в ТЦ на Тайване возросло до 4

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/focus.tw

Количество жертв, погибших при взрыве газа в торговом центре в городе Тайчжун на западе Тайваня, возросло до 4, передает сообщает Focus Taiwan (Central News Agency) со ссылкой на администрацию города.

Инцидент произошел 13 февраля на 12-м этаже в магазине Shin Kong Mitsukoshi. Предположительно, взорвался газ в месте, где проводились ремонтные работы. Спасатели уточняли, что как минимум четверо человек были выброшены взрывной волной из окон универмага.

По обновленной информации, увеличилось и количество пострадавших – с 10 до 20 человек. На данный момент причина ЧП также остается неизвестна.

Как уточнила мэр Тайчжуна Лу Шиоу-йен, в городе создан центр реагирования на чрезвычайные ситуации, в котором сотрудники различных ведомств, включая пожарную службу и полицию, координируют спасательные работы.

В свою очередь, тайваньское Национальное пожарное агентство (NFA) развернуло группу реагирования. Вместе с тем на место происшествия были отправлены сотрудники прокуратуры округа Тайчжун для расследования причин инцидента.

Ранее взрыв прогремел в жилом здании в районе Дарыджа в провинции Коджаэли, которая расположена на северо-западе Турции. В результате инцидента начался пожар, на место выехали спасатели, медики и правоохранители. Пострадали много людей, но их точное количество не сообщалось.