Один человек погиб при взрыве в торговом центре на Тайване

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Один человек погиб в результате взрыва в торговом центре в городе Тайчжун на западе Тайваня, сообщает Focus Taiwan (Central News Agency) со ссылкой на данные местного пожарного бюро.

Инцидент случился в магазине Shin Kong Mitsukoshi в городе Тайчжун. На 12-м этаже ТЦ произошел взрыв, предположительно, газа. Как минимум четверо человек были выброшены взрывной волной из окон универмага, уверены пожарные.

В результате один человек погиб и еще 10 пострадали. Спасательные работы продолжаются, официально о причинах взрыва не сообщалось.

Ранее взрыв прогремел в жилом здании в районе Дарыджа в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. В результате инцидента начался пожар, на место выехали спасатели, медики и правоохранители. Пострадали много людей, их точное количество не сообщалось.