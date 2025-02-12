США опубликовали аудиозапись взрыва затонувшего батискафа "Титан"

Фото: ТАСС/Paul Daly

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало аудиозапись с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан".

Аудиозапись длится около 20 секунд. На ней слышен прерываемый помехами белый шум, за которым следует громкий взрыв и реверберация (постепенное уменьшение интенсивности звука при его отражениях. – Прим. ред.), а затем снова помехи.

Запись была сделана с помощью заякоренного акустического записывающего устройства, размещенного в примерно в 1,5 тысячи километров от места происшествия.

Батискаф "Титан" должен был опуститься к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" 18 июня 2023 года. Однако на следующий день судно перестало выходить на связь.

Через несколько дней на глубине 3,6 километра Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа. Причиной гибели стало мгновенное разрушение корпуса, вызванное давлением.

На борту батискафа находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и француз Поль-Анри Наржеоле. Все они погибли.