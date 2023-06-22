Компания-оператор пропавшего батискафа "Титан" посчитала членов экипажа погибшими – СМИ

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Компания-оператор OceanGate Expeditions пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" признала членов экипажа погибшими. Об этом пишет CNN.

"Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд, его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Наржеоле трагически погибли", – сказано в сообщении.

19 июня в СМИ сообщили о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника". Позже компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом, на борту которого находился экипаж.

По прогнозам Береговой охраны США, запасы кислорода на туристическом батискафе должны были закончиться 22 июня в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени). Несмотря на это, контр-адмирал Джон Могер заявил, что Береговая охрана США продолжит поисково-спасательную операцию.

Позднее в СМИ сообщили, что на месте поисков пропавшего батискафа обнаружили фрагменты обломков. Эксперт в области проведения поисково-спасательных операций Дэвид Мернс получил информацию о якобы найденных "посадочной раме и задней крышке подводного аппарата".

Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа