На месте поисков пропавшего батискафа в Атлантике обнаружили фрагменты его обломков – СМИ

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Фрагменты обломков пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" компании OceanGate Expeditions нашли на месте его поисков. Об этом заявил эксперт в области проведения поисково-спасательных операций Дэвид Мернс со ссылкой на президента общества "Клуб путешественников" Ричарда Гэрриота в эфире Sky News.

По информации Мернса, Гэрриот "напрямую контактирует" с судами, которые задействованы в поисках батискафа. Он якобы написал в общей группе в мессенджере WhatsApp, что были обнаружены "посадочная рама и задняя крышка подводного аппарата".

Ранее сообщалось, что неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа.

19 июня в СМИ сообщили о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника". Позже компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом, на борту которого находился экипаж.

Как стало известно журналистам, внутри батискафа могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

Один из членов экипажа судна, ирландский исследователь Рори Голден, вышел на связь 20 июня. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

По прогнозам Береговой охраны США, запасы кислорода на туристическом батискафе должны были закончиться 22 июня в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени). Несмотря на это, контр-адмирал Джон Могер заявил, что Береговая охрана США продолжит поисково-спасательную операцию.

Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа