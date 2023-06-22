Запасы кислорода на пропавшем батискафе могли уже закончиться

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По прогнозам береговой охраны США, запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике с пятью членами экипажа, должны были закончится в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени). Об этом сообщает РИА Новости.

В береговой охране США заявляли, что запасы воздуха закончатся к 13:30 по московскому времени, однако позднее увеличили прогноз на 38 минут. Ранее эксперт по исследованию останков "Титаника" Тим Малтин также привел оценку, по которой кислорода экипажу хватит до 03:00 по московскому времени.

О пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" стало известно 19 июня. Впоследствии компания OceanGate Expedition подтвердила, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечали, что на борту глубоководного аппарата могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня один из членов экипажа судна вышел на связь, им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

У пропавшего в Атлантике батискафа осталось кислорода на несколько часов – эксперты