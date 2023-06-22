Эксперт заявил, что у пропавшего батискафа "Титан" уже мог закончиться запас кислорода

Фото: oceangate.com

У экипажа пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", скорее всего, уже закончился запас кислорода, либо его осталось уже чересчур мало. Об этом заявил Fox News профессор Сиракузского университета Джефф Карсон.

По его словам, участники подводной экспедиции, вероятнее всего, испытывая максимальный стресс, учащено дышат и потребляют огромное количество кислорода.

Ученый также выразил обеспокоенность, что источником неопознанных шумов, которые были зафиксированы спасателями в районе пропажи батискафа, в итоге окажется не экипаж подводного аппарата. Из-за этого спасатели потратят много времени и ресурсов не в том направлении.

Карсон отметил, что на подобных батискафах всегда предусмотрено множество систем безопасности, в частности, возможность сбросить балласт и использовать естественную плавучесть подводного аппарата для всплытия.

Однако если экипаж "Титана" до сих пор не сделал что-либо подобное, то это говорит о том, что они либо застряли очень сложным образом, либо в батискафе произошел какой-то масштабный сбой, добавил профессор.

Сообщения о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" появились в СМИ 19 июня. Позже OceanGate Expedition подтвердила, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечали, что на борту глубоководного аппарата могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня один из членов экипажа судна вышел на связь, им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

Спасательная операция по поиску батискафа пока не принесла результатов