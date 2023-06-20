Член экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь

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Один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", вышел на связь. Им оказался ирландский исследователь Рори Голден, который подчеркнул, что он в порядке, передает издание Irish Sun.

Он призвал воздержать от предположений, кто еще, помимо него, пребывает на борту пропавшего подводного аппарата, так это очень нетактично. Вместе с этим он поблагодарил всех, кто пытался выйти с ним на связь. По словам Голдена, вся команда на данный момент сосредоточена на ожидании спасателей.

"Наши возможности <...> по выходу в интернет ограниченны, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, которые предпринимаются, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду", – поделился исследователь.

Ученый посоветовал сохранять позитивный настрой и подчеркнул, что команда батискафа пытается следовать этому совету. Согласно информации газеты, Голден является первым из ирландских дайверов, спускавшихся к обломкам "Титаника" в 2000 году.

Подводный аппарат, используемый для погружения к месту крушения пассажирского лайнера "Титаник", пропал в Атлантическом океане. На этом фоне была организована поисково-спасательная операция.

В американской компании OceanGate Expedition подтвердили пропажу ее батискафа в Атлантическом океане. Там пообещали мобилизовать все усилия, чтобы найти членов экипажа подводного судна.

Позже поступила информация, что на борту может находиться британский миллиардер Хэмиш Хардинг, владеющий компанией по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation.

По данным СМИ, в общей сложности на батискафе было пять человек. Среди них – французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле, а также главный исполнительный директор и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантике пропал ее батискаф с экипажем