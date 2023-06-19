В пропавшем около места крушения "Титаника" батискафе был британский миллиардер Хардинг

Фото: oceangate.com

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, владеющий компанией по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation, был одним из членов экипажа туристического батискафа, который осуществлял коммерческое погружение к обломкам "Титаника". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на сообщение приемного сына бизнесмена Брайана Заса в соцсетях.

Всего, по информации издания, на борту батискафа было пять человек, среди них также были французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле и главный исполнительный директор и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Ранее сообщалось, что подводный аппарат, используемый для погружения к месту крушения пассажирского лайнера "Титаник", пропал в Атлантическом океане. В связи с произошедшим была начата поисково-спасательная операция.

Позже американская компания OceanGate Expedition подтвердила пропажу ее батискафа в Атлантическом океане. В организации пообещали мобилизовать все усилия, чтобы найти членов экипажа подводного судна.

OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантике пропал ее батискаф с экипажем