В Британии неизвестные повредили строящийся военный корабль HMS Glasgow – СМИ

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Неизвестные намеренно повредили строящийся британский военный корабль HMS Glasgow. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на представителя компании BAE Systems.

По его информации, злоумышленники повредили около 60 кабелей на строящемся фрегате. При этом, добавил представитель компании, всего на корабле необходимо проложить около 23 тысяч кабелей.

В связи с этим инцидентом было начато внутреннее расследование. Работу на судне временно приостановили.

Ранее СМИ сообщали о том, что в британском графстве Камбрия, в туалете местного паба нашли секретные документы со сведениями о подводной лодке HMS Anson.

Уточнялось, что в день обнаружения документов в пабе было большое количество военных. Сами документы лежали на полу в одной из кабинок в туалете.