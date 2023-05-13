В ГД призвали разорвать дипотношения с Великобританией

Фото: depositphotos/Mermolenko

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал нанесение удара по Луганску со стороны ВСУ с применением британских ракет Storm Shadow. Он заявил, что необходимо разорвать дипломатические отношения с Лондоном.

"Британия, став участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является нашим врагом. Считаю, что нам нужно выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы", – цитирует его РИА Новости.

Парламентарий добавил, что следует заняться демилитаризацией западных границ Украины, которые соединены с Польшей, для предотвращения переброски западного летательного оружия.

Минобороны РФ заявило, что боевые самолеты воздушных сил Украины нанесли удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в Луганске 12 мая. Они применили британские ракеты Storm Shadow, уточнило ведомство.

12 мая в Луганске произошло два взрыва. После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма.

По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. Украинские бойцы атаковали по Ленинскому району города.

США одобрили передачу Лондоном ракет большой дальности Киеву