Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску попыткой запугать местных жителей

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. Такое мнение высказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его информации, украинские войска открыли огонь по Ленинскому району города.



"Обстрел города в праздник – очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан", – заявил Пасечник в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте прилета снарядов работают оперативные службы и пожарные. Пасечник рекомендовал жителям сохранять спокойствие и сообщил, что лично контролирует обстановку в городе.

Как сообщалось ранее, в результате ударов украинской армии над городом поднялись два столба черных дыма. Предполагалось, что удары были совершены по одному из городских заводов. О пострадавших не сообщалось.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ нанесли удары боеприпасами высокой дальности. Он предположил, что они могли быть ракетного типа с дальностью в 150 километров.



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