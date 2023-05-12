Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 500 снарядов

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки ВСУ 94 раза обстреляли Донецкую Народную Республику. Всего с украинской стороны было выпущено 504 снаряда. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства республики в СЦКК.

Уточняется, что на донецком направлении ВСУ совершили 33 обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров, на горловском – 57 обстрелов из РСЗО "Град" и "Ураган", а также артиллерии 122, 152 и 155 миллиметров.

Помимо этого, украинские войска провели по два обстрела на ясиноватском и волновахском направлениях из артиллерии 152 и 155 миллиметров.

Под вражеским огнем оказались одиннадцать населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Михайловка, Озеряновка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Владимировка.

В результате обстрелов погиб мирный житель в Центрально-Городском районе Горловки. Также различные ранения получили еще 15 человек, в том числе две девочки 2010 и 2019 года рождения.

Кроме того, были повреждены 44 жилых дома и 7 объектов гражданской инфраструктуры, уточнили в представительстве республики.

Ранее сообщалось, что ряд населенных пунктов Белгородской области подверглись обстрелу со стороны украинской армии. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела без света остались несколько населенных пунктов.

До этого украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов, сообщил глава области Александр Богомаз.

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка