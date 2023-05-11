Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу Александровку, Горловку, Гольмовский и Донецк. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

В 4:10 по московскому времени четыре снаряда калибра 155 миллиметров прилетели в Александровку. Горловка подверглась обстрелу со стороны вражеских войск в 6:05. ВСУ выпусти шесть снарядов калибра 152 миллиметра.

В 6:10 украинские боевики атаковали Донецк пятью снарядами калибра 155 миллиметров. В это же время шесть снарядов калибра 152 миллиметра ударили по Гольмовскому.

Ранее два человека погибли при обстреле Вооруженными силами Украины населенного пункта Богатое, расположенного у линии соприкосновения в Запорожской области. В экстренных службах добавили, что под обстрелом был разрушен жилой дом.

До этого сообщалось, что один человек скончался в Новой Каховке Херсонской области после обстрела объектов города со стороны ВСУ. Уточняется, что житель города погиб после атаки, которая случилась 5 мая.



Власти ДНР заявили об очередном обстреле населенных пунктов со стороны ВСУ