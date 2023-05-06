Две женщины погибли в Донецке после обстрела ВСУ

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Две жительницы Донецка умерли после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины – 1937 и 1976 года рождения", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

До этого он рассказал, что после обстрела Петровского района во дворе дома по проспекту Червоноармейскому травмы получил мальчик 2013 года рождения. Ему была оказана первая помощь, после чего ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года свыше 126 тысяч жителей Донбасса были признаны потерпевшими от преступлений Украины.

По его словам, в вооруженном противостоянии ранения получили более 9,5 тысячи мирных жителей, а свыше 5 тысяч гражданских лиц погибли.

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