Два жителя Донецка ранены при ударе ВСУ по рынку с использованием беспилотника

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Украинские войска сбросили с беспилотника на рынок в Донецке боеприпас, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

В результате пострадали два мирных жителя – женщина 1953 года рождения и мужчина 1964 года рождения.

Глава города уточнил, что боеприпас сбросили на рынке микрорайона шахты имени Абакумова на улице Дагестанской.

Это уже вторая за день атака на город с помощью беспилотника. Утром ВСУ сбросили боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу поселок Теткино в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что один человек скончался до приезда скорой помощи. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь, добавил он.



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