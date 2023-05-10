ВСУ обстреляли несколько объектов в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли строящийся защитный объект в Суджанском районе Курской области. В результате атаки был контужен один из строителей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь", – подчеркнул он.

По словам главы Курской области, украинские войска также совершили атаку на поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Там разорвались шесть снарядов, которые повредили крышу хозпостройки. Губернатор уточнил, что в данном районе пострадавшие отсутствуют.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ Шебекина. В результате атаки мужчина получил осколочное ранение в голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Гладков рассказал о взрыве беспилотника в селе Ольховатка. Губернатор уточнил, что в результате инцидента были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.

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