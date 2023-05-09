ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Украинские войска совершили обстрел села Курковичи в Брянской области. В результате атаки были выбиты окна детского сада, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в 05:30 ВСУ обстреляли населенный пункт Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада", – указал он.

По словам главы области, огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Он отметил, что другой снаряд повредил спортивную площадку.

До этого сообщалось, что при обстреле Вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области пострадал один человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте происшествия.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Черемошное и Устинка в Белгородской области. Для устранения последствий обстрела на место происшествия прибыли оперативные службы региона.

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