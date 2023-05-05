Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области переселят из-за усиления обстрелов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, в том числе Энергодара, переселят из-за усиленных обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

"За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения", – написал он в своем телеграм-канале.

На фоне усилившихся боевых действий Балицкий принял решение эвакуировать жителей на более отдаленное от линии место. В числе первых на безопасное расстояние будут отправлены дети с родителями, люди старшего возраста, маломобильные жители и пациенты, проходящие в лечение в местных больницах.

В пункты временного размещения отправят жителей Тимошовки, Смирновки, Тарасовки, Орлянского, Молочанска, Куйбышева, Пришиба, Токмака, Малой Белозерки, Васильевки и других населенных пунктов.

До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о наступлении украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области. Как стало известно позже, наступление оказалось разведкой боем. В результате нее ВСУ потеряли около 30 бойцов.

