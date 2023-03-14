В Запорожской области заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий

Фото: ТАСС/AP/Frank Augstein

Киев планирует активизировать бои в 20-х числах марта, рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы знаем, что в районе 20-х чисел противник готовит активные действия. Но какие они будут – действенная атака, или ложные действия, или отвлекающий маневр, – мы пока не знаем", – заявил он.

По словам врио главы региона, Вооруженным силам Украины поступило распоряжение быть готовыми к активизации боевых действий к этим числам.

До этого сообщалось, что украинские власти решили продолжать удерживать Артемовск. Президент страны Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором и было принято соответствующее решение.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через два месяца возможно контрнаступление ВСУ. По его словам, силы киевского режима уже сосредоточены на контрнаступлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ начали активное наступление в районе Авдеевки

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