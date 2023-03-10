Макрон заявил о намерении помочь Украине начать контрнаступление

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Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил о намерении стран помочь Украине начать контрнаступление.

"Наше желание на ближайшую перспективу – помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести", – сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита в Париже.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о намерении Вооруженных сил Украины провести контрнаступление через два месяца. В связи с этим он указал на необходимость поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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