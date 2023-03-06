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Потери Вооруженных сил Украины в Соледаре и Артемовске составили десятки тысяч солдат. ВСУ не способны организовать контратаку ни на одном направлении, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он назвал потери украинских сил катастрофическими.

"Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьезный удар, какое-то серьезное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта", – сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

Представитель ДНР отметил, что на Запорожском направлении заметны попытки диверсионно-разведывательных групп организовать акции. Однако их удается купировать, заметил Гагин.

До этого он заявил, что подъезды к Артемовску находятся под контролем ВС РФ, поэтому получение украинскими войсками боеприпасов является трудным. Представитель ДНР также не исключил попытки прорыва ВСУ в город.

Ранее обозреватель Майкл Маккена сообщил, что Запад будет вынужден отказаться от поддержки Киева из-за невнятной политики Джо Байдена по украинскому вопросу и неудач ВСУ. Он уверен, что Киеву мешает отсутствие хороших новостей от армии. Даже с поддержкой западных государств они не могут добиться превосходства военным путем, считает эксперт.

Западные СМИ стали сообщать о тяжелом положении ВСУ в Артемовске

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